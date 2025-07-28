Şarkıcı Dilan Çıtak'ın geçtiğimiz gün Bodrum'da karıştığı trafik olayına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Çıtak'ın polis memurunun "dur" ihtarına uymadığı ve aracını memurun üzerine doğru sürdüğü anlar yer alıyor. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Resmen polisten kaçmaya çalışmış" şeklinde yorumladı.
Olay, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Emniyet şeridini kullandığı tespit edilen Çıtak, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ancak genç şarkıcı, iddiaya göre dur ihtarına uymadı ve aracını memura doğru yöneltti. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, polislerin araçtan inmesi yönündeki uyarılarına rağmen Çıtak'ın tekrar hareket etmesi üzerine ekiplerin havaya ateş açtığı görülüyor.
Görüntülerde ayrıca Çıtak'ın aracını bırakıp park halindeki başka bir otomobile binmeye çalıştığı, ardından yeniden kendi aracına dönerek kapıları kilitlediği anlar da yer alıyor. Silah doğrultularak yapılan son uyarıların ardından, kapının açıldığı ve Çıtak'ın gözaltına alındığı anlar kameralara yansıyor.
Tanıkların aktardığına göre, gözaltı işlemi sırasında Dilan Çıtak'ın "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" ve "Bana ünlü olduğum için böyle yapıyorsunuz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bu sözler kamuoyunda tepki topladı ve olay sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
"Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama" ve "Kamu görevlisine direnme" suçlamalarıyla gözaltına alınan Dilan Çıtak, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çıtak'ın savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Panikledim, stres yaşadım" dediği öğrenildi. Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?