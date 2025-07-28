Dilan Çıtak\'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Dilan Çıtak'ın geçtiğimiz gün Bodrum'da karıştığı trafik olayına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Çıtak'ın polis memurunun "dur" ihtarına uymadığı ve aracını memurun üzerine doğru sürdüğü anlar yer alıyor. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Resmen polisten kaçmaya çalışmış" şeklinde yorumladı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI, ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Olay, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Emniyet şeridini kullandığı tespit edilen Çıtak, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ancak genç şarkıcı, iddiaya göre dur ihtarına uymadı ve aracını memura doğru yöneltti. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, polislerin araçtan inmesi yönündeki uyarılarına rağmen Çıtak'ın tekrar hareket etmesi üzerine ekiplerin havaya ateş açtığı görülüyor.

KAÇMA GİRİŞİMİ VE KİLİTLENEN KAPILAR KAMERADA

Görüntülerde ayrıca Çıtak'ın aracını bırakıp park halindeki başka bir otomobile binmeye çalıştığı, ardından yeniden kendi aracına dönerek kapıları kilitlediği anlar da yer alıyor. Silah doğrultularak yapılan son uyarıların ardından, kapının açıldığı ve Çıtak'ın gözaltına alındığı anlar kameralara yansıyor.

GÖZALTI SIRASINDA "BEN TATLISES'İN KIZIYIM" TEPKİSİ

Tanıkların aktardığına göre, gözaltı işlemi sırasında Dilan Çıtak'ın "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" ve "Bana ünlü olduğum için böyle yapıyorsunuz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bu sözler kamuoyunda tepki topladı ve olay sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

"Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama" ve "Kamu görevlisine direnme" suçlamalarıyla gözaltına alınan Dilan Çıtak, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çıtak'ın savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Panikledim, stres yaşadım" dediği öğrenildi. Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.