Sahnede öpüşmüşlerdi! Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında karar - Son Dakika
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Sahnede öpüşmüşlerdi! Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında karar

Sahnede öpüşmüşlerdi! Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında karar

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında dans ederken gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu yargılandıkları davada beraat etti.

21.03.2025 15:01
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İstanbul Beşiktaş'ta 17 Ekim 2024'de bir eğlence mekanında dans ederken öpüşen ve bu anları sosyal medyada yayınlanan Dilan Polat ve ablası Sinem Sıla Doğu'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun 'hayasızca hareketler' suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

"ABLA-KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR"

Konuya ilişkin İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nce basit yargılama usulüyle görülen dava karara bağlandı. Savunması alınan Polat, eğlence mekanına yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak üzere gittiğini söyleyerek, "Ablam Sinem Sıla bana annelik ve babalık yaptı. Cezaevinde bulunduğumuz dönemde de sürekli birlikteydik. Orada kendisinin yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi dışında farklı bir şey düşünülemez. Eğlence yerinde arkadaşlarımız video çekmişler. Muhtemelen bu durumu fark etmeden sosyal medyada yayınladılar. Bunun sonucunda da haber oldu. Ben sabah uyandığımda bu durumu fark edince toplam nezdinde herkesten özür diledim. Ablam benim annem gibidir. Paylaşılan videoyu yavaşlatarak farklı anlamlara gelebilecek şekilde haber yapmışlardır" dedi.

SILA "REFLEKS" DEDİ

Sanık Doğu ise ifadesinde, refleks olarak 2 saniye boyunca öpüştüklerini, bu durumun kardeş olmalarının ve atlattıkları zor süreçler sonrası sevinme nedeniyle masum bir öpme olduğunu ve böyle bir suçtan dolayı buraya geldiği için çok utandığını söyledi.

BERAAT ETTİLER

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun üzerlerine atılı 'hayasızca hareketler' suçunun tüm yasal unsurları ile oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahnede öpüşmüşlerdi! Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında karar - Son Dakika

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