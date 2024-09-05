Dilan ve Engin Polat'ın 'Kara Para Aklama' Davasında Tutukluluk Devam Etti - Son Dakika
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Dilan ve Engin Polat'ın 'Kara Para Aklama' Davasında Tutukluluk Devam Etti

Dilan ve Engin Polat\'ın \'Kara Para Aklama\' Davasında Tutukluluk Devam Etti

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların yargılandığı 'kara para aklama' davasında, Cumhuriyet Savcısı dört sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Duruşma sonrası Sıla Doğu, basın mensuplarına 'dualarınızı esirgemeyin' dedi. Mahkeme, yarın ara kararını açıklayacak.

05.09.2024 16:58
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devamını istedi. Duruşma sonrasında Sıla Doğu'nun basın mensuplarına 'dualarınızı esirgemeyin' demesi dikkat çekti. Mahkeme yarın ara kararını açıklayacak.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık davanın ikinci gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Duruşmada 4'ü tutuklu 28 şüphelinin savunması alındı. Ardından müdafi avukatlarının esasa ilişkin savunmalarına yer verildi.

"Bir aile yerle yeksan edilmiştir"

Esasa ilişkin savunma yapan Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, "Bir aile yerle yeksan edilmiştir. Banka hesapları blokelenmiş, insanlar hayatını idame ettiremez hale getirilmiştir. Dosyada somut bir delil söz konusu değildir. Müvekkilim Engin Polat'ın tahliyesini istiyorum. Mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi. Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatını istedi.

"Mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması talebinin reddini istedi"

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanıkların emanette bulunan eşyalarının imajı alınan ve artık delil değeri taşımayan materyallerinin sanıklara iadesine karar verilmesini talep etti. Duruşmadan vareste tutulmak isteyen sanıkların savunmalarının alınmış olmaları nedeniyle bu taleplerinin kabul edilmesini istedi. Sanıkların mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması taleplerinin reddini karar verilmesini talep etti. Sadece emekli maaşlarında kısıt bulunan sanıkların emekli maaşlarında bulunan kısıtın kaldırılmasını istedi.

Tutukluluk hallerinin devamını talep etti

Yurt dışına çıkmamak ve imza atma şartı şeklinde adli kontrol kararı bulunan sanıkların lehlerine bulunan delillerin olduğu belirtilerek imza atma şartının kaldırılmasını istedi. Yurt dışına çıkış kararının devamını talep etti. Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehine tahliyeyi gerektirecek şekilde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklu sanıkların kaçma şüphelisinin bulunması nazara alınarak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkemenin yarın ara kararını açıklaması bekleniyor.

'Dualarınızı esirgemeyin'

Duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklama yapmayan Dilan Polat'ın kızı Nilda Polat'ın elini öptüğü ve elini tutarak yürüdüğü görüldü. Sıla Doğu ise basın mensuplarına 'dualarınızı esirmeyin' dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dilan ve Engin Polat'ın 'Kara Para Aklama' Davasında Tutukluluk Devam Etti - Son Dakika

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