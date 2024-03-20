Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde husumetlisini otomobilde tabanca ile ateş ederek öldüren şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Dün Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta meydana gelen olayda, Emre Taşdemir (43) park ettiği 34 HDB 992 plakalı otomobilindeyken yanına yaklaşan husumetlisi Ü.Y.'nin (29) tabancalı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Emre Taşdemir kanlar içinde yere yığıldı. Ü.Y. ise tabancayı olay yerinde bırakıp kaçtı. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay yerinde 6 kovan bulundu.
Cinayetin ardından tabanca ile bir süre husumetlisinin başında bekleyen Ü.Y.'nin, Taşdemir'i konuşmak için olay yerine çağırdığı öğrenildi.
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Ü.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Dilovası'nda husumetlisini öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
Bursa-İzmir otoyolunda meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda yapılan kesikler ve sökülen cıvatalar üzerine çalışma başlattı. 5 suç kaydı bulunan M.A. ve 6 suç kaydı bulunan C.G. yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta suç aletleri ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarma karakolundaki işlemleri devam ediyor.
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