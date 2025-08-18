Dilovası'nda Tanker Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Dilovası'nda Tanker Kazası: Sürücü Yaralı

18.08.2025 13:24
Dilovası'nda tanker, bariyerlere çarparak kaza yaptı; sürücü yaralandı, yol yağla kaplandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D100 geçişinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tanker, bariyerlere dalarak makasladı. Sürücü yaralanırken tankerde bulunan yağ yola döküldü.

Kaza, 11.00 sıralarında D100 kara yolu Tavşancıl mevki, Ankara istikametinde meydana geldi. A.D.'nin kullandığı 01 BG 578 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, önce yön levhasına ardından bariyerlere girdi. Makaslayarak durabilen tır da yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tankerde soğutma çalışması yaparken, yaralı sürücü A.D. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada, yol her iki istikamete de kısa süreli trafiğe kapandı. Yola ise yağ döküldü. Kara yolları ekiplerinin dökülen yağı temizlemesinin ardından yol kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

