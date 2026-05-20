Dilovası'ndaki Yangın Davasında Tutuklama - Son Dakika
20.05.2026 15:42
Dilovası'ndaki yangın davasında tutuksuz sanık Abdurrahman Bayatlı tutuklandı, Aleyna Oransal için rapor istendi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik dolum tesisinde çıkan ve 7 kişinin öldüğü yangına ilişkin davanın ikinci duruşmasında, hakkında yakalama kararı bulunan tutuksuz sanık Abdurrahman Bayatlı'nın tutuklanmasına karar verildi. Ayrıca mahkeme, LYKEE kozmetik firması yetkililerinden hamile olan ve daha önce ameliyat geçirdiği belirtilen Aleyna Oransal'ın cezaevi şartlarında kalıp kalamayacağının tespiti için hastane raporu istenmesine hükmetti.

Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın 2. celsesinde, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Çıkar çatışmaları sebebiyle sanıkların ortak müdafilerinin ayrıldığını belirten mahkeme başkanı, sanıklara yeniden söz hakkı verdi. Tutuklu sanıklar önceki ifadelerini tekrar etti.

"Sadece uzaktan bakmakla yetindik"

Fabrika binasını satın alan şirketin yetkilisi tutuksuz sanık Caner Özgür Y., SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, mülkü inşaat yapmak amacıyla aldıklarını savundu. Kiracının içeride ürün depoladığını bildiklerini ancak fiili üretimden haberdar olmadıklarını öne süren Y., "Fabrikada ürün yapıldığından haberimiz yoktu. Çalışma ruhsatının olduğunu biliyorduk. Firmamda işleri fiilen ben yönetirim, babam ve amcam sadede imza yetkileri vardır" dedi.

"Yangına sadece uzaktan bakmakla yetindik"

Çapraz sorguya alınan Caner Özgür Y., "Olay günü yangın haberini alınca Kurtuluş Oransal'ı aradım ancak kendisi beni tanımadı. Onu aramanın sebebi yangınla ilgili bilgi almaktı. İçerde insanların olduğunu bilmiyordum. Küçük çaplı yangın olduğunu düşündüm. Hemen İstanbul'daki evimden yangının olduğu yere geldim. Geldiğimde itfaiyeler çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

Avukatın, "Olayın meydana geldiği fabrikaya gelip ne yaptınız?" sorusuna sanık, "Sadece uzaktan bakmakla yetindik" yanıtını verdi. Tutuksuz sanıklar Özcan Y. ve Özkan Y. da mülkü inşaat yapmak için aldıklarını söyledi.

"Ravive'ye iş yeri hekimi olarak görevlendirilmiştim ancak belirtilen adreste yoktu"

İş sağlığı ve güvenliği firmasından tutuksuz sanıklar Muhammed D. ve Seyfullah Ç. ise görevlendirme sonrası belirtilen adrese gittiklerini ancak orada Ravive yerine başka bir firmanın bulunduğunu, durumu müdürlerine ilettiklerini iddia etti. Muhammed D., "Ravive'ye iş yeri hekimi olarak görevlendirilmiştim. Belirtilen adrese Ünal A. ile gittik ancak Ravive firmasının yerinde başka bir firma vardı. Bunun üzerine geri döndük. Ünal A. gereğini yapacağını söyledi" şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık Seyfullah Ç. ise "Küresel OSGB bünyesinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyordum. Bana Ravive ataması yapıldı ancak belirtilen adrese gittiğimde orada başka işletme vardı. Bunu müdürüm Ünal A.'ya ilettim, kendisi durumla ilgileneceğini söyledi" dedi.

Firari olarak aranan nakliyeci Abdurrahman Bayatlı, geldiği duruşmada; iddianamenin eline ulaşmadığını, daha sonra savunma yapacağını söyledi.

"Çok yoğun olduğumuz için geceleri de çalıştığımız oluyordu"

Sanıklardan şikayetçi olan mağdur Zeynep Hüseyin (17), " Ravive'de 15 yaşındayken yaklaşık 2 yıl boyunca çalıştım. Kurtuluş Oransal beni işe aldı. Paketleme ve etiketleme yapıyorduk. İş yerinde parfüm ve kolonya üretimi yapılıyordu. İsmail Oransal'da iş yerine geliyordu, karışım yapıyordu. Aleyna'da bazen iş yerine yardıma geliyordu, Gökberk'te mal yapıyordu. Tuncay ve Hürol karışım yapıyordu, bizlerde genelde paketleme yapıyorduk. Koruyucu ekipmanımız yoktu, İSG eğitimi de almadık. Olay günü de ben kapıya yakın bir yerde paketleme yapıyordum. Tuncay'da Görberk'in kolonyasını yapıyordu. Lacton'un dolumu da Ravive'de yapılıyordu, parfüm olduğunu hatırlıyorum. Birden patlama ve yangın oldu. Hemen dışarı kaçtım ancak ben de yaralandım. 800 TL alıyordum. Sigortam yoktu, sadece 1 kişinin sigortası vardı. Çok yoğun olduğumuz için geceleri de çalıştığımız oluyordu. Yangın merdiveni yoktu. Zabıtalar 2 güne bir geliyordu ancak denetim yapmıyordu, parfüm alıp gidiyorlardı" diye konuştu.

Müştekilerin beyanlarına karşı söz alan sanıklar ve avukatları ise aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirtti.

1 tutuklama

Cumhuriyet savcısının talebi üzerine mahkeme heyeti, 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanan Bayatlı'nın tutuklanmasına hükmetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebini kabul eden heyet, hamile olan ve daha önce ameliyat geçirdiği belirtilen tutuklu sanık Aleyna Oransal'ın cezaevi şartlarında kalıp kalamayacağına ilişkin hastane raporu istenmesine karar vererek, duruşmanın ikinci oturumunu saat 15.30'a erteledi.

Olayın geçmişi

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ravive Kozmetik isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmişti. Fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş Oransal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İddianamede Ravive Kozmetik yetkilileri tutuklu sanıklar İsmail Oransal ile ağabeyi Altay Ali Oransal, ortak üretim yaptığı öne sürülen LYKEE kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede ayrıca fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmanın işletmecisi firari Ümit Ç., sorumlu müdürü tutuklu Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi tutuklu Güven D., binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür Y., Özcan Y. ve Özkan Y.'nin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Oransal kardeşlerin dayısı tutuklu Ali Osman A., Onay Y., tutuksuz Ömer A. ve Abdurrahman Bayatlı hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Davanın ilk celsesinde mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 'suçluyu kayırma' iddiasıyla yargılanan Onay Y.'nin yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetmişti. Heyet, tutuksuz sanık Ömer A.'nın adli kontrol tedbirlerini kaldırırken, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vermişti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

