Dilovası yangını davasında kritik duruşma: Kamu görevlileri hakim karşısında

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik dolum tesisi yangınına ilişkin davanın dördüncü celsesi başladı. Kamu görevlileri hakkında hazırlanan dosyanın ana dosyayla birleştirilmesiyle 7 kamu görevlisi de davaya dahil edildi ve bugün ilk kez dinlenecek. Hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir'in bugün doğum günü olması nedeniyle duruşma öncesinde duygusal anlar yaşandı.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4.'üncü celsesi, Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda başladı. Fabrika sahipleri ve yöneticilerinin yargılandığı ana dosyayla birleştirilen aralarında belediye başkan yardımcısı ile eski ve mevcut müdürlerin bulunduğu 7 sanık bugün mahkemede ilk kez dinlenecek. Duruşma öncesinde cezaevi kampüsü önünde bir araya gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatlar ve sendika temsilcileri açıklamalarda bulundu. Aileler sorumluların cezalandırılmasını isterken, avukatlar kamu görevlileri yönünden yürütülen soruşturmanın eksik olduğunu savundu.

"7 kamu görevlisi ana dosyaya eklendi"

Maktul ailenin avukatlarından Saruhan Efe Kadayıfçı, "7 işçinin ölümüne sebep olan kamu görevlileri şu anda dosyaya eklenmiş durumda. Kamu görevlileri eksik iddianameyle, sadece belediye yetkilileriyle şu anda sanık olarak yargılanıyor. Biz de avukatlar, sendikalar ve Dilovası işçi katliamı aileleri olarak burada, mahkemede hem kendi canlarımız için hem de bir daha böyle olaylar yaşanmasın, işçilerin canına kast edilmesin diye duruşmayı takip edeceğiz" dedi.

"Adalet istiyorum, adalete güvenmek istiyorum"

Adalet istediğini söyleyen hayatını kaybeden Songül Yılmaz'ın kardeşi Emine Bulut, "Hem sinirliyim hem çok üzgünüm. Adalet istiyorum. Dışarıda olan ve daha yargılanacak, sorumlu olan kişiler var. Onların da içeri girip, en ağır cezayı almalarını istiyorum" diye konuştu.

"Doğum günün kutlu olsun Tuğba"

Hayatını kaybeden Nisa Taşdemir'in annesi Altun Taşdemir ise "10 aydır ağlıyoruz. İçimdeki acı dinmiyor. Sesimizi duyun artık, yeter. Kızlarımız ölmek istemediler, yaşamak istediler. Çocuklarımızı bile bile yaktılar. Çıkacakları yer yoktu, yangın merdiveni yoktu. Merdiven olsaydı çocuklarımız içerden çıkardı ama bağırarak, birbirine sarılarak, sakız gibi yapışarak öldüler. Kızımı istiyorum. Bugün kızımın kuzenini olan Tuğba'nın doğum günü. Doğum günü kutlu olsun Tuğba" diyerek gözyaşı döktü.

Ölen Tuğba Taşdemir'in annesi Saliha Taşdemir ise "Bugün kızımın doğum günü. Adalet istiyoruz" dedi.

"Bu kamu görevlileri tutuklansın"

Hayatını kaybeden Cansu Esatoğlu'nun babası İbrahim Esatoğlu, "Buraya gelen kamu görevlileri bize, 'Siz şov yapıyorsunuz' diyorlar. 7 canımız cayır cayır yandı. Utanmadan göz yumdular, gidip orada koli koli parfümler alıp gittiler ve bizim canımızı yaktılar. Burada Adalet Bakanı'na sesleniyorum, adalet istiyorum. Herkesin yargılanmasını istiyoruz. Bizim çocuklarımızı kömür olarak elimize verdiler. Kamu görevlileri tutuklansın. Kimse serbest kalmasın, hepsi yargılansın ve en ağır cezayı alsınlar" şeklinde konuştu.

"Teşkilat yapısı içerisindeki toplam 34 tane görev ve sorumluluk alanıyla ilgili suç duyurusunda bulunduk"

Ailelerin avukatlarından Mürsel Ünder, kamu görevlileriyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, "Kamu görevlilerinin yargılanmasında ortaya çıkan 7 tane sanık var. Bu sanıkların 4'ü yapı kontrol müdürlüğü silsilesi içerisinde görevi olan kişiler, 2 kişi zabıta müdür vekili ve Dilovası belediye başkan yardımcısı var. Biz bu sorumluluk zincirinin eksik tespit edildiğini düşünüyoruz. Teşkilat yapısı içerisindeki toplam 34 tane görev ve sorumluluk alanıyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Soruşturmanın çok çok eksik olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"'Şov yapıyorsunuz' diye hadsizce konuşan kişilere tek tek o parfüm şişelerini de soracağız"

Duruşma öncesinde yaşanan tartışmaya da değinen Ünder, "Biz bugün kapının girişinde 'Şov yapıyorsunuz' diye hadsizce konuşan kişilere tek tek o parfüm şişelerini de soracağız, o tahsis edilen araçları da soracağız, o gizli ortaklık ilişkilerini de soracağız. Duymak istemedikleri her şeyi onlara duyuracağız. ve bu katliamın sorumlusu olan en alt düzeyden en üst düzeye kadar kimler varsa gözümüzü kırpmadan, sesimizi titretmeden hepsine hesabını soracağımızdan hiçbir şekilde şüpheniz olmasın" dedi.

Kamu görevlileri de ana dosyada yargılanmaya başlandı

İddianamede Eski İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., Yapı Kontrol Müdürleri S.S. ve M.T., Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma kapsamında 7 kamu görevlisi 26 Haziran'da tutuklanmış, şüphelilerden C.T. ile N.B ise 2 Temmuz'da yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

21 Temmuz 2026 yılında davanın 3. celsesinde İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Ali Osman Akat, Gökberk Güngör, Abdurrahman B.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.