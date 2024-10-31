İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan ve daha önce "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası verilen Dilruba Kayserilioğlu (33) bugün de "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
Dilruba Kayserilioğlu'nun yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının da geri bırakılmasına kararı verildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Dilruba Kayserilioğlu'na hapis cezası - Son Dakika
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