Kayıp mürettebatı bulmak için dip akıntı takip ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayıp mürettebatı bulmak için dip akıntı takip ediliyor

Kayıp mürettebatı bulmak için dip akıntı takip ediliyor

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını bulmak için yapılan arama çalışmaları, Bandırma çevresindeki koylarda yoğunlaşıyor. Geminin battığı lokasyondan Bandırma Körfezi yönüne doğru güçlü bir dip akıntı oluştuğu tespit edildi. Arama çalışmaları, geminin enkazının yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Dutliman Mahallesi üzerinde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

18.02.2024 22:38  Güncelleme: 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayıp mürettebatı bulmak için dip akıntı takip ediliyor

BALIKESİR - Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları Bandırma çevresindeki koylarda yoğunlaştı.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dün dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarılmıştı. Arama çalışmalarımın 4. gününde geminin battığı lokasyondan Bandırma Körfezi yönüne doğru güçlü bir dip akıntı oluştuğu tespit edildi. Bu nedenle, kayıp 5 mürettebatı bulmak için gerçekleştirilen çalışmalar geminin enkazının yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Dutliman Mahallesi üzerinde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Dutliman Mahallesi'nde koordine olan AFAD, NAK Arama Kurtarma ve Bursa Mag-Der ekipleri arama çalışmalarına destek veriyor. Çok sayıda personelin katıldığı arama çalışmalarında çevredeki koylar ve kayalıklar hem karadan hem de denizden didik didik aranıyor.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Balıkesir, Denizcilik, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayıp mürettebatı bulmak için dip akıntı takip ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:47:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp mürettebatı bulmak için dip akıntı takip ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement