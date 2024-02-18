Kayıp mürettebatı bulmak için dip akıntı takip ediliyor
BALIKESİR - Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları Bandırma çevresindeki koylarda yoğunlaştı.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dün dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarılmıştı. Arama çalışmalarımın 4. gününde geminin battığı lokasyondan Bandırma Körfezi yönüne doğru güçlü bir dip akıntı oluştuğu tespit edildi. Bu nedenle, kayıp 5 mürettebatı bulmak için gerçekleştirilen çalışmalar geminin enkazının yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Dutliman Mahallesi üzerinde de yoğun bir şekilde devam ediyor.
Dutliman Mahallesi'nde koordine olan AFAD, NAK Arama Kurtarma ve Bursa Mag-Der ekipleri arama çalışmalarına destek veriyor. Çok sayıda personelin katıldığı arama çalışmalarında çevredeki koylar ve kayalıklar hem karadan hem de denizden didik didik aranıyor.
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