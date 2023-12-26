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Direksiyon başına geçen çocuk sürücü kaza yaptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Direksiyon başına geçen çocuk sürücü kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde oto kurtarıcı ile çocuk sürücünün kullandığı otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

26.12.2023 - 02:39,
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Direksiyon başına geçen çocuk sürücü kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Burdur'da oto kurtarıcı ile çarpışan çocuk sürücünün kullandığı otomobil devrildi: 2 yaralı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde oto kurtarıcı ile çocuk sürücünün kullandığı otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ile Uzun Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Umut Faruk Ö. idaresindeki 15 HK 700 plakalı otomobil ile İsmet O. idaresindeki 15 AAY 422 plakalı oto kurtarıcı cadde kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çocuk sürücünün kullandığı otomobil devrildi. Kaza sonrası oto kurtarıcı içerisinde bulunan İsmet O. ve Şerife O. yaralandı.

Çevredekilerin 112 acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Direksiyon başına geçen çocuk sürücü kaza yaptı, 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
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Kazım Karabekir, Gölhisar, Burdur, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Direksiyon başına geçen çocuk sürücü kaza yaptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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