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Direksiyon başında kalp krizi geçiren doktor son yolculuğuna uğurlandı

BARTIN - Bartın'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr. Arif Sururi Durkan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın- Zonguldak karayolunda aracıyla seyir halinde bulunan Akçamescit Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Arif Sururi Durkan, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Yol kenarındaki reklam tabelasına çarparak durabilen aracın sürücüsü Dr. Arif Sururi Durkan, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Dr. Durkan için bugün Bartın İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde helalleşme programı düzenlendi. İl protokolü, sağlık müdürlüğündeki idareci, yönetici ve çalışanlar ile Dr. Durkan'ın yakınlarının katıldı. Programın ardından ise Dr. Durkan'ın cenazesi Bartın Halatçıyaması Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.