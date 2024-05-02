Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü bariyerlere çarparak yaralandı - Son Dakika
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Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü bariyerlere çarparak yaralandı

Karaman'da direksiyon başında rahatsızlanan bir sürücü, kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve yaralandı. Kaza sonucunda köprülü kavşağın giriş tarafı trafiğe kapatıldı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

02.05.2024 00:31
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Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü bariyerlere çarparak yaralandı

KARAMAN - Karaman'da direksiyon başında rahatsızlanan bir sürücü, kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaralandı.

Kaza, Karaman-Mersin Karayolu üzerinde bulunan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. kullandığı 70 ES 313 plakalı otomobille köprülü kavşak üzerinde seyir halindeyken biranda direksiyon başında fenalaştı. Baygınlık geçiren H.Ş.'nin hakimiyetini kaybettiği otomobil ise köprünün bariyerlerine çarparak durdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kaza nedeniyle köprülü kavşağın kent merkezine giriş tarafı trafiğe kapatıldı. Direksiyon başında fenalaşan yaralı sürücüye araç içerisinde ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Hafif yaralı sürücü daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü bariyerlere çarparak yaralandı - Son Dakika

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