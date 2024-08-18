Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüje çarparak durabildi: 1 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, İstanbul Maltepe ilçesi D100 Karayolu yan yolda, Kadıköy istikametinde saat 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BUE 332 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun ortasındaki ve sağındaki refüje çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D100 Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.