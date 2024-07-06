Direksiyon hakimiyetini kaybedip düştü: 1 yaralı - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybedip düştü: 1 yaralı

Düzce'nin Çay Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

06.07.2024 11:31
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Direksiyon hakimiyetini kaybedip düştü: 1 yaralı

DÜZCE - Düzce'nin Çay Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza Düzce merkez Çay Mahallesinde 642. Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre E.G. idaresindeki 81 ADG 126 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Motosiklet sürücüsü bir anda kendini yerde buldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleye olay yerinde yaptıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybedip düştü: 1 yaralı - Son Dakika

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