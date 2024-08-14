Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı: 4 yaralı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

14.08.2024 15:48
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı: 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Ö. idaresindeki 06 EDL 37 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Ağaca çarpan otomobil, karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil içinde bulunan Adem Ö., Mehmet Tayfun K., Mustafa Ahmet Y. ve Ali Ö. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahale sonrası yaralıları Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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