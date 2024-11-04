Direksiyon Hatası Çay Bahçesine Yuvarladı

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Kontrolden çıkan araç çay bahçesine yuvarlandı

RİZE - Rize'de şoförü direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç çay bahçesine yuvarlandı.

Kaza Pazar ilçesi Hisarlı Köyü'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; B.B. idaresindeki 34 RE 7630 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çay tarım arazisine düştü. Yaklaşık 30 metre boyunca yokuş aşağı yuvarlanan araç, yamacın dibinde bulunan dereye ulaşamadan bahçede bulunan çay bitkisine tutunarak durabildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü B.B. ve beraberindeki 1 şahıs arabadan çıkarak yardım istedi. Araç bölgeye gelen vinç ile yeniden yola çekilerek kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.