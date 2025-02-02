Diş Çekimi Sonrası Çocuk Ölümü: 4 Sağlık Çalışanına Dava - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diş Çekimi Sonrası Çocuk Ölümü: 4 Sağlık Çalışanına Dava

Geniş Video İzle

Bursa'da 5 yaşındaki Deniz'in diş tedavisi sonrası ölümü nedeniyle 4 sağlık çalışanına hapis istemiyle dava açıldı.

02.02.2025 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölümle sonuçlan diş çekimiyle ilgili 3 sağlık çalışanı ve müdüre hapis istemiyle dava açıldı

BURSA - Bursa'da anestezi yapılarak bir dişi çekilip 4 dişine dolgu yapıldıktan sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili Diş Hekimi A.S., Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Anestezi Teknikeri G.K. ile Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdürü K.G.Y. hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay günü diş sağlığı polikliniğinde çalışan 8 kişi için ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Diş ağrısı şikayetiyle 10 Kasım 2023 tarihinde ailesi tarafından özel bir kliniğe götürülerek genel anestezi ile 1 dişi çekilip 4 dolgu işlemi uygulanan 5 yaşındaki Deniz, eve geldikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Deniz, 3 gün sonra oksijen yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Sönmez'in ölümü sonrası hazırlanan adli tıp raporları, İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda değerlendirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 51 sayfalık raporda, çocuğa, yönetmeliğe aykırı sedasyon anestezisi altında işlem yapıldığı belirtilirken, sorumlulukları bulunan Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Diş Hekimi A.S. ve mesul müdür Diş Hekimi K.G.Y.'nin, Deniz Sönmez'in ölümünde 4/8'er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları, başkan dahil 12 kişiden oluşan heyetin oy birliği ile mütalaa edildi.

İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporuna göre, diş kliniğinde görevli 2 diş hekimi ve 1 anestezi uzmanı, 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan ifade verdi. Soruşturma kapsamında, ifadesi alınan Mesul Müdür K.G.Y., "Deniz Sönmez isimli çocuğa ne gibi tedavi uygulandığını bilmiyorum. Sadece Diş Hekimi A.'nın anlattığı kadarıyla 4 dolgu ve 1 süt dişi çekimi yapıldığını, sedasyon işleminin de Anestezi Uzmanı L.O. ve yanında tekniker olarak bulunan G.K. tarafından yapıldığını öğrendim. Polikliniğimizde çalıştığım 7 yıllık süre zarfında, sedasyon uygulamasının birkaç kez yapıldığını duydum. Ancak kim tarafından ve ne zaman yapıldığını bilmiyorum. Sedasyon işleminin polikliniğimizde sürekli olarak yapılan bir uygulama olmadığını, bu uygulamanın nadiren ve yalnızca operasyon sağlanmayan, diş tedavisini kabul etmeyen yaşı küçük çocuklara yapıldığını önceden biliyorum. Bu işleme genellikle tedaviyi uygulayacak olan diş hekimi ve ailesi arasında karar verilir" diye konuştu.

Savunması alınan Diş Hekimi A.S. ise, "Hastaya yaptığım tedavi çok hafif bir dental işlemdi. Çocuğu hayati tehlikeye sokacak nitelikte bir işlem kesinlikle değildi. Hastanın yoğun bakıma alındığı bilgisini öğrendikten sonra Anestezi Uzmanı L.O. ile görüştüğümde bana, tedaviden önce bekleme odasında çocuğa kalçadan sakinleştirici iğne yaptığını, odaya aldıktan sonra da el üzerinden açılan damar yoluyla hafif sedasyon yapıldığını söylemişti. Diş Hekimiyim, sedasyon uygulaması uzmanlık alanımın tamamen dışındadır. İşlemler esnasında lokal anestezi işlemi dışında herhangi bir sedasyon işlemi kesinlikle yapmadım. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Anestezi Uzmanı L.O. da verdiği ifadede şu cümlelere yer verdi;

"Hastada, sedasyona bağlı gelişen herhangi olumsuz bir durum meydana gelmedi. Tedavi öncesi Deniz'in genel sağlık durumunun iyi olması, 14 ay kadar önce de aynı sedasyon işlemini uyguladığımızdan, çocuğun sağlık durumda herhangi bir olumsuz durum olmaması sebebiyle, kan tahlili ya da test istemedim. Sedasyon uygulaması ile ilgili olarak, tıbbi gereklilikleri doğru uyguladığımı düşünüyorum. Böyle bir olay meydana geldiği için üzgünüm."

İfadesi alınan Anestezi Teknikeri G.K. ise, "Yapılan tedavi sırasında Deniz Sönmez isimli hastada sedasyona bağlı gelişen herhangi bir olumsuz durum meydana gelmedi. Sedasyon uygulamasında benim herhangi bir sorumluluğum yoktur. Ben, Anestezi Uzmanı L.O.'nun talimatları doğrultusunda işlemleri yapıyorum" dedi.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla, Diş Hekimi A.S., Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Anestezi Teknikeri G.K. ile Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdürü K.G.Y. hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay günü diş sağlığı polikliniğinde çalışan 8 kişi için ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar alındı.

Kaynak: İHA

Deniz Sönmez, Adli Tıp, Anestezi, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Çocuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diş Çekimi Sonrası Çocuk Ölümü: 4 Sağlık Çalışanına Dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Erdoğan’ın başdanışmanı Uçum’dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
14:14 Yer: Samsun AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 14:56:54. #1.13#
SON DAKİKA: Diş Çekimi Sonrası Çocuk Ölümü: 4 Sağlık Çalışanına Dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.