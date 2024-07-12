Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbetine 376'ncı aile katıldı. Ailelerin evlat mücadelesi bin 775 gündür sürüyor. İstanbul'da kandırılarak dağa kaçırıldığı iddia edilen kardeşi Mizgin Kaydur için Diyarbakır'a gelen Mehmet Nesih Kaydur, annesi Gazal Kaydur ile evlat mücadelesine katıldı. Aileler, çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulunarak terör örgütünde çözülmelerin devam etmesini umut ediyor.

12.07.2024 17:25
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Evlat mücadelesindeki aile sayısı 376'ya yükseldi

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbetine 376'ncı aile katıldı.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi bin 775 gündür sürüyor. Aileler çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundukça terör örgütünde çözülmeler devam ediyor.

İstanbul'da 2016 yılında 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığı iddia edilen kardeşi Mizgin Kaydur için Mardin'in Derik ilçesinden Diyarbakır'a gelen Mehmet Nesih Kaydur, annesi Gazal Kaydur ile evlat mücadelesine katıldı.

Kardeşine 'teslim ol' çağrısında bulunan Mehmet Nesih Kaydur, Mizgin'den 2016 yılından bu yana haber alamadıklarını söyledi.

Kaydur, "Kardeşim İstanbul'da 2016 yılında bayram için memlekete gelmek için otogara gitti. Daha sonra bir daha kendisine ulaşamadık. Kardeşim Mizgin'in kandırılarak dağa kaçırıldığını biliyorum. Kardeşim neredeysen artık gel, seni çok özledik. Annen senin için her gün ağlıyor. Devletimizin gücüne sığın. Sana söz veriyoruz kimse sana bir şey yapmayacak. Eğer bizi duyuyorsan bir şekilde bize ulaş" dedi.

Gazetecilere Kürtçe açıklamalarda bulunan anne Gazal Kaydur ise, "Ben istiyorum ki kızım gelsin. 8 yıldır gittiğini biliyorum. Kızımı merak ediyorum. Her neredeysen gel" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika

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