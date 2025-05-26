Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı - Son Dakika
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Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı

Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
26.05.2025 18:49
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8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ceza kararlarını onadı. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada, Narin'in annesi, amcası ve ağabeyi ağırlaştırılmış müebbet, itirafçı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Narin Güran davasında verilen cezalar, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

NARİN GÜRAN DAVASINDA CEZALAR ONANDI

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice katledilmesine ilişkin yürütülen davada kritik gelişme yaşandı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ceza kararlarını onadı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davaya ilişkin 944 sayfalık gerekçeli karar, 23 Ocak'ta açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • erkan zengin:
    Beter olsunlar inşallah 14 0 Yanıtla
  • Munibe Ulugpakcan:
    hadi pisliği amca ile anne yapmış çocuğu öldürmüşler de abiyi anlayamadım.Nevzat çalışanına da cenazeyi ortan kaldırmışlar.Abi ne yapmış ? 4 2 Yanıtla
  • Mustafa Akan:
    nevzat ötüp kendini kurtarmış amma cezası az o yavşağın en az 2 katı olmalıydı 1 1 Yanıtla
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