Diyarbakır Çınar'da tanker devrildi, sıkışan iki kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Çınar'da tanker devrildi, sıkışan iki kişi kurtarıldı

Diyarbakır Çınar\'da tanker devrildi, sıkışan iki kişi kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan iki kişi, itfaiye erlerinin zamanla yarışıp gerçekleştirdiği müdahaleyle sağ kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, kurtarma anları itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu sıkışan iki kişinin kurtarılma anları itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Şükürlü Mahallesi Bismil-Diyarbakir kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle akaryakıt tankeri devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan iki kişi, itfaiye erleri tarafından sağ çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sıkıştıkları yerden çıkartılma anları, itfaiye erinin kask kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, ekiplerin zamanla yarışıp yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ettikleri yer aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, İtfaiye, Çınar, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Çınar'da tanker devrildi, sıkışan iki kişi kurtarıldı - Son Dakika

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