Diyarbakır'da 185 Şüpheli Tutuklandı

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Diyarbakır'da Şubat ayında 185 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da polis ekiplerinin Şubat ayında yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 477 şüpheliden 185'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İlçe Emniyet birimlerince kent genelinde Şubat ayında yapılan çalışmalarda 1 uzun namlulu tüfek, 143 ruhsatsız tabanca, 33 av tüfeği, 18 kurusıkı tabanca ve bin 285 fişek ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında, 228'i araması olan 477 şüpheli yakalanmış, 185'i tutuklandı.