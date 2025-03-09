Diyarbakır'da bir kafede arkadaşıyla otururken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç kızın katil zanlısı yakalandı.
Diyarbakır'da Urfa Bulvarı üzerinde bulunan Ninova Park AVM içerisindeki Starbucks'a dün akşam saatlerinde gelen B.A. (26), içeride oturan arkadaşları Merve Nur Yararlık (22) ve S.K.'ye (21) ateş açmış, açılan ateş sonucu Yararlık hayatını kaybetmişti.
Merve Nur Yararlık'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından sabah toprağa verilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Pirinçlik mevkiinde yakalanan katil zanlısı B.A. gözaltına alındı.
Şüpheli ilk beyanında, olayın arkadaşlar arasındaki küfürleşmeden kaynaklandığını, S.K.'ya yönelik ateş ettiğini, istemeden Merve Nur'u vurduğunu ifade etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da 22 yaşındaki genç kadını öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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