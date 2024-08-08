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Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesindeki yangın kontrol altına alındı

Yangından 4 iş yeri, dumandan da 2 itfaiye eri etkilendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesinde çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, 4 iş yeri yangından, 2 itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Kayapınar ilçesindeki 3. Sanayi Sitesinde bir oto yedek parça dükkanında çıktı. İlk belirlemelere göre klima motorundan kaynaklı çıktığı öğrenilen yangın, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğüne ait 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 4 iş yeri yangından, 2 itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Ekiplerin dükkanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.