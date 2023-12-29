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Diyarbakır'da 30 yıl önceki bombalı saldırıda yaralanan personel hala izlerini taşıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da 30 yıl önceki bombalı saldırıda yaralanan personel hala izlerini taşıyor

1993 yılında Dicle Üniversitesi yemekhanesinde meydana gelen bombalı saldırıda yaralanan bir personel, 30 yıldır patlamanın izlerini vücudunda taşıyor. Olayda can kaybı olmazken, yaklaşık 23 kişi yaralandı. Yaralanan personel, her yıldönümünde acıları hatırladığını ve hala travmalarının olduğunu belirtti.

Diyarbakır\'da 30 yıl önceki bombalı saldırıda yaralanan personel hala izlerini taşıyor
29.12.2023 - 09:29,
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Diyarbakır'da, 1993 yılında Dicle Üniversitesi yemekhanesinde meydana gelen iki bombalı saldırıda yaralanan 23 kişiden biri olan dönemin personeli, 30 yıldır patlamanın izini vücudunda taşıyor.

Olay, 29 Aralık 1993 yılında Dicle Üniversitesi yemekhanesinde meydanda geldi. Dönemin siyasi kavgaları nedeniyle yemekhane içerisindeki lavabo ve başka bir noktada yerleştirilen bombalar patlatıldı.

Bombalı eylemde can kaybı yaşanmazken, memur ve öğrenciler ile birlikte yaklaşık 23 kişi yaralandı.

Patlamadan yaralanan dönemin yemekhane görevlisi Yılmaz Güney (56), vücudunda patlamanın izlerini taşırken, o anları anlattı.

Yılmaz Güney, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, o gün bütün memurlar ve öğrencilerin birlikte yemek yediğini, kendisinin de o dönem müteahhitte bağlı personel olarak çalıştığını söyledi.

Yemek dağıtılırken lavaboda bir bomba patladığını belirten Güney, "2-3 yaralı yerde vardı. Onları dışarı çıkardım, yemek salonundan çıkarken orada da bir tane patladı. İkinci patlamada bende yaralanmıştım haberim yoktu. Bizi acile kaldırdılar, metal parçaları deri altında kalmıştı. Yaralarımızı dikip hepimizi eve gönderdiler" dedi.

Her yıldönümünde acıları aklına geldiğini aktaran Güney, "Koluma bakınca, ayağıma bakınca kendi kendime bu nasıl oldu? Diyorum. Her sene bu acıları yaşıyorum. Çok yaralı vardı, durumları hafifti. Haddinden fazla travması var" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 30 yıl önceki bombalı saldırıda yaralanan personel hala izlerini taşıyor - Son Dakika


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