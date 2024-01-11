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Diyarbakır'da 31 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs, Motosikletli Yunus Timlerine Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 31 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs, Motosikletli Yunus Timlerine Yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan ve 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, motosikletli yunus timlerinin GBT kontrolü sırasında yakalandı. Şahsın dolandırıcılık, hırsızlık ve basit yaralama suçlarından arandığı belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edilecek.

Diyarbakır\'da 31 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs, Motosikletli Yunus Timlerine Yakalandı
11.01.2024 - 14:23,
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Diyarbakır'da, çeşitli suçlardan aranan ve 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, motosikletli yunus timlerinin GBT kontrolü yaptığı esnada yakayı ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, Yenişehir ilçesinde yapmış olduğu uygulamada durumundan şüphelenerek durdukları M.A.'ya (32) GBT sorgulaması yaptı. Sorgu sonucunda M.A.'nın; Kayseri, Konya ve Aksaray Ağır Ceza İlamat Masasınca "dolandırıcılık", Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca "hırsızlık", Diyarbakır Asliye Ceza İlamat Masasınca "basit yaralama" suçlarından, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli M.A.'nın emniyette tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine sevk edileceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 31 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs, Motosikletli Yunus Timlerine Yakalandı - Son Dakika


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