Diyarbakır'da 37 Tutuklama, Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da 37 Tutuklama, Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Şubat'ta yapılan operasyonlarda 37 kişi tutuklandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

05.03.2025 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Şubat ayında yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 37 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Şubat ayında yapılan çalışmalarda; 1 adet uzun namlulu tüfek, 5 adet tabanca, 203 adet fişek, 5 adet şarjör, 2 adet Ata lira altın, 35 adet tam altın, 9 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın, 50 gram altın, 9 bin 659 dal puro, 50 bin adet boş/dolu makaron, 57 bin 620 paket sigara, 197 kilo nargile tütünü, 173,5 kilo nargile kömürü, 74 adet cep telefonu, 443 şişe içki, 80 litre etil alkol, 686 adet elektronik sigara pufu ve 2 bin 420 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Bu kapsamda, 136 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 67'si şubeden ve adli makamlarca serbest bırakıldı. Şahıslardan 32'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 37 kişi ise tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 37 Tutuklama, Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
09:39 Trump kafaya taktı bir kere: Grönland’ı öyle ya da böyle alacağız Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız
16:56 İstanbul trafiğinde skandal görüntü Arkadaki sürücü tüm olan biteni kaydetti İstanbul trafiğinde skandal görüntü! Arkadaki sürücü tüm olan biteni kaydetti
16:47 CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma
16:40 Kazada hayatını kaybeden polisin kızının feryadı yürekleri dağladı: Götürmeyin babamı Kazada hayatını kaybeden polisin kızının feryadı yürekleri dağladı: Götürmeyin babamı
16:36 İstatistikler ortada: Osimhen olmasa Galatasaray’ın ligdeki hali içler acısı İstatistikler ortada: Osimhen olmasa Galatasaray'ın ligdeki hali içler acısı
16:31 Bursa’da 7 büyüklüğündeki bir depremde 28 bin bina yıkılabilir Bursa'da 7 büyüklüğündeki bir depremde 28 bin bina yıkılabilir
16:22 Gonca Vuslateri Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı Gonca Vuslateri Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı
16:07 Beykoz Belediyesi’ndeki skandalda yeni perde Beykoz Belediyesi'ndeki skandalda yeni perde
16:06 Muslera’nın Kasımpaşa maçı sonrasındaki soyunma odası konuşması ortaya çıktı Muslera'nın Kasımpaşa maçı sonrasındaki soyunma odası konuşması ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 12:54:27. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 37 Tutuklama, Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.