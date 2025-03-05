Diyarbakır'da 37 Tutuklama, Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

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Diyarbakır'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Şubat ayında yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 37 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Şubat ayında yapılan çalışmalarda; 1 adet uzun namlulu tüfek, 5 adet tabanca, 203 adet fişek, 5 adet şarjör, 2 adet Ata lira altın, 35 adet tam altın, 9 adet yarım altın, 1 adet çeyrek altın, 50 gram altın, 9 bin 659 dal puro, 50 bin adet boş/dolu makaron, 57 bin 620 paket sigara, 197 kilo nargile tütünü, 173,5 kilo nargile kömürü, 74 adet cep telefonu, 443 şişe içki, 80 litre etil alkol, 686 adet elektronik sigara pufu ve 2 bin 420 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Bu kapsamda, 136 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 67'si şubeden ve adli makamlarca serbest bırakıldı. Şahıslardan 32'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 37 kişi ise tutuklandı. - DİYARBAKIR