Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı: 13 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı: 13 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 13 kişi hafif yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

28.02.2024 19:51  Güncelleme: 19:55
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Diyarbakır'da 4 araç kazaya karıştı: 13 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 13 kişi hafif yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Ali Emiri Caddesi Ali Emiri 3. Sokak kesişiminde 34 BVY 613 plakalı minibüs, 34 DHY 912 plakalı Ford Focus otomobil, 21 HO 1040 plakalı şehir içi minibüs ve 34 EGB 845 plakalı Toyota Corolla otomobilin karıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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