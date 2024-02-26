Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, eşinin mezarlığını ziyarete gitmek için evinden çıkan 80 yaşındaki adam, Sinek Çayı'nda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde Tepe Mahallesi'ndeki evinden çıkıp Kale Mahallesi'ndeki eşinin mezarlığına giden 80 yaşındaki Salih Altunbağ'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine sağlık, jandarma, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK), ekipleri ve vatandaşlar bölgede arama yaptı. Akşam saatlerinde ekipler, Altunbağ'ın cansız bedenini Sinek Çayı'nda ağaç dalına takılı halde buldu.
Altunbağ'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da 80 yaşındaki adam Sinek Çayı'nda ölü bulundu - Son Dakika
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.
31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?