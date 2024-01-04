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Diyarbakır'da 82 operasyonda 9 ton esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 82 operasyonda 9 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 82 operasyonda 9 ton 414 kilo kubar esrar ile birlikte çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 127 şüpheliye işlem yapıldı ve 18 kişi tutuklandı.

Diyarbakır\'da 82 operasyonda 9 ton esrar ele geçirildi
04.01.2024 - 10:50,
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce, 2023 yılında aralık ayı boyunca 82 operasyonda 9 ton 414 kilo kubar esrar, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. İşlem yapılan 127 şüpheliden 18'i tutuklandı.

KOM ekipleri, kent genelinde aralık ayı boyunca 82 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 127 şüpheliye işlem yapıldı.

Operasyonlarda; 9 bin adet şişe parfüm, bin 320 litre dezenfektan, 136 adet kaçak cep telefonu, 306 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 101 adet kaçak tablet, 10 adet tabanca, 3 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet av tüfeği, 16 adet şarjör, bin 118 adet fişek, 5 adet kesici alet ve 9 ton 414 kilo kubar esrar, ele geçirildi.

Adliye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı. 16'sı adli kontrol şartıyla, 93'ü emniyetten serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da 82 operasyonda 9 ton esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 82 operasyonda 9 ton esrar ele geçirildi - Son Dakika
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