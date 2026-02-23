Kayıp engelli adamı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayıp engelli adamı arama çalışmaları devam ediyor

Kayıp engelli adamı arama çalışmaları devam ediyor
23.02.2026 14:48  Güncelleme: 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'ta kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için düzenlenen arama çalışmaları 16. gününde de devam ediyor. Aramalara çeşitli ekipler ve dronlar katılıyor, ancak henüz bir ize rastlanmadı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli yaşlı adamı arama çalışmaları 16'ncı gününde de devam ediyor.

Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 84 yaşındaki Salih Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalı ile Sarım çayı ve çevresinde sürüyor. 186 personelin katıldığı aramalarda 1 kadavra köpeği ve 2 de dron kullanılıyor. Arama çalışmalarının 16'ncı gününde de yaşlı adamdan bir ize rastlanmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Kulp, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp engelli adamı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı 5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
Cristiano Ronaldo’dan merak edilen geleceği hakkında açıklama Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama
Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti Domenico Tedesco, Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti
5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi Cevap çok ağır oldu 5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu

14:37
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü En yakınları gözaltında
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 15:03:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Kayıp engelli adamı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.