Kayıp engelli adamı arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli yaşlı adamı arama çalışmaları 16'ncı gününde de devam ediyor.

Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 84 yaşındaki Salih Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalı ile Sarım çayı ve çevresinde sürüyor. 186 personelin katıldığı aramalarda 1 kadavra köpeği ve 2 de dron kullanılıyor. Arama çalışmalarının 16'ncı gününde de yaşlı adamdan bir ize rastlanmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR