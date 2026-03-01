Kayıp engelli şahsı arama çalışmaları 22\'nci gününde

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için ekiplerce yürütülen arama 22 gündür devam ediyor.

Kulp ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Kayapınar Belediyesi Arama ve Kurtarma, Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ile Karayolları ekiplerinin katılımıyla sürüyor. 49 personel ve 1 dronun da kullanıldığı arama çalışmalarında şimdiye kadar Salih Ertaş'a ait herhangi bir ize rastlanmadığı kaydedildi. - DİYARBAKIR