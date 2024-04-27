Diyarbakır'da Aileler Çocuklarına Teslim Ol Çağrısı Yapıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Aileler Çocuklarına Teslim Ol Çağrısı Yapıyor

Diyarbakır\'da Aileler Çocuklarına Teslim Ol Çağrısı Yapıyor

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, terör örgütü PKK'nın elinde olan çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. Aileler, HDP il binası önündeki evlat nöbetini aralıksız sürdürüyor. Anne ve babalar, çocuklarının terör örgütüne katıldığını iddia ederek, onları geri dönmeye çağırdı.

27.04.2024 14:18  Güncelleme: 14:21
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Diyarbakır'da, aralıksız olarak oturma eyleminde bulunan aileler, terör örgütü PKK'nın elinde olan çocuklarına "teslim ol" çağrısını yineledi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önündeki evlat nöbetini aralıksız sürdürüyor.

Oğlu Mehmet'in 14 yaşındayken HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sadiye Tokay, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

"Oğlum, dön gel, devlet güçlerine teslim ol" diyen Tokay, "Yeter artık, 13 yıldır peşini bırakmadım. 5 yıldır da bu çadırdayız. HDP, DEM, hepsi bir örgüttür. Sonuçta hepsi terör örgütünün maşasıdır" dedi.

Oğlu Özkan Aydın için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın da burada sonuna kadar evlat mücadelesine devam edeceklerini vurguladı.

Evlatlarını nerede kaybettilerse orada aradıklarının altını çizen Aydın, "Evlatlarımız, şimdiki parti DEM Parti'ye girdi ve bir daha da dönmedi. Tek bir evladımız terör örgütünde olduğu müddetçe sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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