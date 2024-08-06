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Diyarbakır'da alkollü sürücü, yayalara ve motosiklete çarptı: 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da alkolü sürücünün, yaya geçidinden geçen aile ve motosiklet üzerindeki baba ile oğluna çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Fabrikası Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda Ö.F.T. idaresindeki 46 VD 677 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak yaya geçidinden geçen aile ve motosiklet üzerinde olan baba ile oğluna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücüler ile birlikte 2'si çocuk 5 yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, yaptığı kontrolde Ö.F.T.'nin 2,89 promil alkolü olduğunu belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.