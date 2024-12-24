Diyarbakır'da Ambulansa Taşlı Saldırı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ambulansa Taşlı Saldırı

Diyarbakır\'da Ambulansa Taşlı Saldırı

Zihinsel engelli R.B, ambulansa taşla saldırdı. Olayda yaralanan olmadı, polis inceleme başlattı.

24.12.2024 20:27
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Diyarbakır'da zihinsel engelli şahıs, hasta taşıyan ambulansa taşla saldırdı.

Zihinsel engelli R.B, merkez Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulansa taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta bulunan hasta, olay yerine gelen başka ambulans ile hastaneye nakledildi. Ambulansta bulunan hasta ve sağlık ekibinde yaralanan olmazken ambulansın camı kırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, çok sayıda suç kaydı bulunan R.B'nin bu olayla birlikte 74'üncü kez ambulans camı kırdığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Ambulansa Taşlı Saldırı - Son Dakika

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