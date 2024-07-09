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Diyarbakır'da amca, yeğeninin silahlı saldırısına uğradı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir parkta yeğen, amcasını silahla yaraladı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gündüz G.T. (49), ismi öğrenilemeyen yeğeniyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Ailesiyle akşam saatlerinde parka gelen G.T., yeğeninin silahlı saldırısına uğradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan G.T.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, kaçan yeğeni yakalamak için çalışma başlattı.