Diyarbakır'da Anız Yangını Korku Yarattı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Anız Yangını Korku Yarattı

Diyarbakır\'da Anız Yangını Korku Yarattı
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Diyarbakır'da akşam saatlerinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde meydana gelen anız yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Mastfroş Caddesi Yıldızlar Anaokulu yanındaki boş tarlada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Boş tarladaki kuru otların tutuşması ile yangın kısa sürede büyürken, çevrede paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin öğrenilmesi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Anız Yangını Korku Yarattı - Son Dakika

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