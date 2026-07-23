Diyarbakır'da Araçlar Çarpıştı

Diyarbakır'da öndeki aracın ani freni nedeni ile arkadan gelen üç araç çarpıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki aracın aniden fren yapması nedeni ile arkadan gelen üç araç çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR