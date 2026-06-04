Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Cinayeti

Diyarbakır\'da Arazi Anlaşmazlığı Cinayeti
04.06.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergani'deki cinayette baba ve iki oğlu tutuklandı, damat adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlenen cinayette gözaltına alınan baba ve iki oğlu tutuklandı.

31 Mayıs'ta kırsal Çukurdere Mahallesi mevkiinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle hafif ticari araca düzenlenen, sürücüsü Hüseyin Şenol'un (51) hayatını kaybettiği, eşi S.Ş.'nin ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba Z.Ş. (59), oğulları M.Ş. (30), S.Ş. (27) ile damadı M.Y. (40) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden baba ve iki oğlu tutuklandı, damat M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Cinayet, Yaşam, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
12:08
Roma’da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir’e gitti
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:26:20. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.