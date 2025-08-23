Diyarbakır\'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Dün, kırsal Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu M.Ş. (46), M.A.Ş. (23), A.Ş, H.Ş, S.Ş. ve M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.Ş, kurtarılamadı. Ağır yaralı olan M.A.Ş. de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan; Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sulama barajında, bomba arama köpeği "Yumru" da köy çevresinde arama yaptı. Ekipler, 8 ev, 5 araç ve sulama kanalında yaptıkları aramalarda 6 av tüfeği, 169 tabanca mermisi ve 26 fişek ele geçirdi.