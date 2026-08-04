Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler - Son Dakika
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Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın nizamiye kapısında arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine giren tarafları jandarma ekipleri güçlükle ayırdı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Coşkun köyünde sabah saatlerinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. 

NİZAMİYE KAPISI ÖNÜNE KADAR TAŞTI

Köyde başlayan gerginlik, tarafların ilçe merkezine gelmesiyle taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Makam Dağı Mahallesi'nde bulunan Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı Nizamiye Kapısı önüne kadar taşınan kavgaya, nizamiyede görevli jandarma personeli anında müdahale etti. 

2 KİŞİ YARALANDI

Olayın yatıştırılmasının ardından kavgada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.  Güvenlik güçleri hem olay yerinde hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yaralanma, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Ergani, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler - Son Dakika
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