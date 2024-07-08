Diyarbakır'da Balkonda Yakılan Ateş Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Balkonda Yakılan Ateş Paniğe Neden Oldu

Diyarbakır\'da Balkonda Yakılan Ateş Paniğe Neden Oldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir binanın balkonunda yakılan ateş, vatandaşları paniğe sevk etti. Olay anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

08.07.2024 12:01
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde evin balkonunda yakılan ateş paniğe neden olurken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla haber spikerinin anlatımı gibi kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Alipınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki bir binanın son katında medyana geldi. Mahalledeki binanın son katının balkonundan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar paniğe neden oldu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirecekken, o sırada balkonda insanların panik yapmadan durduğunu gördü.

O anları haber spikeri gibi anlatan vatandaş, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vatandaş, "Diyarbakır'da bir binanın son katındaki dairenin balkonunda herhalde yemek yapma amaçlı ateş yakılmış. Muhtemelen kebap falan yapmaya çalışıyorlar. Biz ilk etapta itfaiyeyi yangın var diye arayacaktık. Ama balkondaki kişilerin panik yapmadığı için yemek yaptıklarının kanaatine vardık. Aslında baca da yok. Çok değişik bir manzara. Allah muhafaza bu ateşle bina da yanabilir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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