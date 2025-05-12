Diyarbakır\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece İ.H.T. (47), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı Nurettin Tekdemir'i (55) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tekdemir, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Gözaltına alınan şüpheli H.İ.T. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR