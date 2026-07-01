Diyarbakır\'da Biçerdöver Yandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde alevlere teslim olan biçerdöver, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Karabaş Mahallesi'nde tarlada çalışır vaziyetteki biçerdöver, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşlar ve itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda biçerdöver kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR