Diyarbakır\'da Boğulma Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için Batman Çayı'na giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tarihi Malabadi Köprüsü mevkiinde suya giren O.H. (24), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu gencin cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı. - DİYARBAKIR