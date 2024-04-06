Diyarbakır\'da camide yaşlı hırsızın çaldığı ayakkabılar güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat Emniyet Müdürlüğü, Dronlarla Trafik Denetimlerini Güçlendiriyor

Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.