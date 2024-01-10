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Diyarbakır'da cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 12'si asker 11'i mahkum olmak üzere 23 kişinin yaralandığı kazada mahkumların İstanbul'dan Bitlis'e sevk edildiği öğrenildi. Kaza sonucunda yaralananlar hastanelere kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

Diyarbakır\'da cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı
10.01.2024 - 15:12,  Güncelleme: 15:13
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 12'si asker 11'i mahkum olmak üzere 23 kişinin yaralandığı kazada mahkumların İstanbul'dan Bitlis'e sevk edildiği öğrenildi.

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerinde meydana geldi. İstanbul Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Bitlis'in Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlüleri taşıyan 34 JF 0656 plakalı cezaevi nakil aracı kayganlaşan yolda şarampole devrildi. Kazada 12'si askeri personel, 11'i tutuklu ve hükümlü olmak üzere 23 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralılar ise kaza yerine gelen ambulans helikopterle kentteki hastanelere götürüldü.

Firari söz konusu olmayan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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