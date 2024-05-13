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Diyarbakır'da cezaevinde çok sayıda mahkum ve personel zehirlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Kampus Ceza İnfaz Kurumları'nda çok sayıda mahkum ve infaz koruma personeli zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, kampüste öğlen saatlerinde dağıtılan yemekten birkaç saat sonra mahkum ve personel mide bulantısı ve kusma şikayetinde bulundu. Şikayetler üzerine kampüse çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Şikayetler üzerine rahatsızlık hisseden personel ve mahkumlar tedavi edilmek üzere müşahede altına alındı.