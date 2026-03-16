Diyarbakır'da Cinayet Sigara İzmaritiyle Aydınlatıldı - Son Dakika
Diyarbakır'da Cinayet Sigara İzmaritiyle Aydınlatıldı

Diyarbakır\'da Cinayet Sigara İzmaritiyle Aydınlatıldı
16.03.2026 07:54
Jandarma, sigara izmaritindeki DNA ile cinayet faillerini belirleyerek dosyayı çözdü.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Diyarbakır'ın Sur ilçesinde işlenen cinayeti sigara izmaritindeki DNA ile aydınlattı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'ndeki ikametinde ateşli silahla öldürülen M.Y.'nin faillerini belirlemek için özel bir çalışma grubu oluşturuldu. Olay yeri ve çevresinde 5 ay süren saha araştırması yapan ekipler; teknik veriler üzerinde derinlemesine incelemeler yürüttü. Çalışmalar sonucunda; maktulün öldürüldüğü değerlendirilen 13 Nisan 2025 tarihine ait deliller tek tek birleştirildi.

SİGARA İZMARİTİNDEKİ DNA CİNAYETİ AYDINLATTI

Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Dedektifleri, olay yerinde elde edilen bir sigara izmariti üzerindeki DNA profilinin, maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. ile eşleştiğini tespit etti. Böylece, M.A.'nın; "maktulün evine hiç gitmediği" yönündeki beyanı çürütülerek dosya çözümlendi. Fail M.A. tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, JASAT, Sur, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Cinayet Sigara İzmaritiyle Aydınlatıldı - Son Dakika

Benfica son nefeste kazandı Benfica son nefeste kazandı
ABD’yi tedirgin eden protesto Meclis önünde böyle toplandılar ABD'yi tedirgin eden protesto! Meclis önünde böyle toplandılar
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Bircan Bali ve Esra Balamir’in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil Bircan Bali ve Esra Balamir'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil
Ne olacak bu takımın hali Şampiyonluk yolunda ağır yara aldılar Ne olacak bu takımın hali? Şampiyonluk yolunda ağır yara aldılar
Attığı gol ayrı yaşı ayrı olay Belki de takımını şampiyon yaptı Attığı gol ayrı yaşı ayrı olay! Belki de takımını şampiyon yaptı

08:28
Fenerbahçe’de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu
Fenerbahçe'de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
07:55
Vuran vurana Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibine bir şok daha
Vuran vurana! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine bir şok daha
07:37
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya’dan ret yanıtı geldi
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi
06:54
Veliaht Prens’ten Trump’a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
06:37
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Cinayet Sigara İzmaritiyle Aydınlatıldı - Son Dakika
Advertisement
