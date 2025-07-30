Diyarbakır\'da Çocuk Parkı Yangını

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan çocuk parkı, alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.

Fabrika Mahallesi Elazığ Bulvarı'nda bulunan çocuk parkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine üzerine itfaiye be polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, olayla ilgili incelem başlattı. - DİYARBAKIR