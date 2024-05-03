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Diyarbakır'da çocuk sürücü, ciple 4 otomobile çarptıktan sonra böyle kaçtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çocuk sürücülerin ciple 4 otomobile çarpıp kaçtıkları kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Talaytepe Mahallesi'nde, dün plakası henüz belirlenemeyen cipi kullanan çocuklar, park halindeki 06 DE 6638, 02 AY 447, 07 ALJ 062 ve 21 AAN 777 park halindeki otomobillere çarpıp sürükledi.

Kaza anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, cipin bir otomobile çarptıktan sonra diğer otomobilleri sürüklediği, daha sonra çocuk sürücülerin yer değiştirip kaza yerinden uzaklaştığı görüldü.

Otomobil sahibi Yılmaz Akçakaya, saat 15.00 gibi okuldan geldiğini, aracının park edip eve geçtiğini söyledi.

Yarım saat sonra balkondan baktığını ve gözünün kalabalığa çarptığını belirten Akçakaya, "Araçları da birbirine yakın görünce inip bakayım dedim. Geldim, araçları bu halde gördüm. Söylenenlere göre gelen bir araç en öndekine çarpıp diğerlerine de zincirleme bir şekilde olmuş. 4 araçta hasar var. Şahıs kaçmış, kimin çarptığı bilinmiyor" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.